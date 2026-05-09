ULTIME NOTIZIE 09 MAGGIO 2026

Renzi: "Nuova legge elettorale? Il centrodestra ha paura di perdere"

Roma, 9 mag. (askanews) - "Quando una forza politica o una coalizione decide di cambiare la legge elettorale un anno prima delle elezioni è per un motivo molto semplice: perché ha paura di perdere, questa è la verità. E la cosa divertente è che fino a sei mesi fa, quando io dicevo 'guardate che vince il centrosinistra', mi prendevano come un allucinato che prende delle sostanze": così il leader di Italia viva, Matteo Renzi, a margine dell'evento "Una Rosa per l'Europa", organizzato a Roma.

Nel centrodestra "a spingere è solo Fratelli d'Italia e ho l'impressione che discuteranno e litigheranno ma alla fine non faranno nulla. Meloni è sotto botta, perché ha perso il referendum. Io sono contro il pareggio, sono per la vittoria del centrosinistra. E sono convinto che il centrosinistra possa vincere, mentre la scommessa del centro è influire nelle due coalizioni", ha aggiunto.

"La logica del 'grande centro' non esiste più. Oggi il centro impatta se riesce a influire sulle singole coalizioni, cioè se Forza Italia riesce a spostare verso il Partito Popolare Europeo la Meloni - spoiler: no - e se noi saremo in grado di avere con Casa Riformista o come si chiamerà, di avere un consenso buono", ha spiegato Renzi sottolineando che "la mia preoccupazione è che la componente riformista nel centrosinistra non sia minoritaria".

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