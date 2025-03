Rentokil festeggia 100 anni e rafforza presenza in Sicilia

Milano, 4 mar. (askanews) - Rentokil, parte del Gruppo Rentokil Initial, azienda leader mondiale nella fornitura di servizi per la disinfestazione e l'igiene, compie quest'anno un secolo di vita e annuncia in Italia l'acquisizione del ramo d'azienda Pest Control di Ri.Fra, una società siciliana che si occupa di attività di protezione e lotta contro gli infestanti.

"Questa acquisizione per noi è un passo strategico per essere più presenti in Sicilia - afferma Elena Ossanna, amministratore delegato di Rentokil Initial Italia -. Avevamo identificato la Sicilia come una regione importante per ragioni economiche, un settore industriale molto variegato, un settore agroalimentare molto presente e pertanto l'acquisizione del ramo d'azienda del Pest Control di Rifra ci permette di essere presenti su tutto il territorio della Sicilia, in tutte le province, con nove tecnici. E grazie all'accordo che abbiamo siglato da poco con Randazzo ci permette di essere presenti anche per l'aspetto commerciale. Quindi in questo modo completiamo la nostra presenza in Sicilia".

Con l'acquisizione del ramo d'azienda con sede a Marsala, Rentokil Initial punta ad estendere i servizi offerti con soluzioni sempre più avanzate per le specifiche necessità del territorio siciliano.

"La sezione di Pest Control - aggiunge Ossanna - porta in dote una presenza capillare sul territorio, un ottimo rapporto con la clientela e una conoscenza storica del territorio. Rentokil porta in dote invece una grande opportunità di di crescita legata alla proposte che facciamo di innovazione, quindi servizi altamente innovativi e ovviamente essendo i leader nel mercato abbiamo una grande forza nella qualità e nella tipologia di servizi che possiamo offrire".

Per il Gruppo questa operazione rafforza la propria inclinazione verso l'innovazione e la sostenibilità attraverso l'utilizzo di tecnologie avanzate e trattamenti a basso impatto ambientale.

"L'innovazione per noi è sempre un caposaldo importantissimo, infatti, in questo senso, anche l'anno scorso abbiamo fatto un'importante acquisizione sempre nel Sud Italia, Campobasso, dove abbiamo acquisito delle grosse competenze specifiche nel fare trattamenti a calore, quindi è un continuo crescere con elementi di servizi innovativi", osserva l'Ad di Rentokil, che aggiunge: "Abbiamo un impegno concreto nel fare dei servizi che riducano al massimo l'impatto ambientale e posso fare riferimento di nuovo a questi servizi del calore che non prevedono l'utilizzo di alcun prodotto chimico, per esempio, oppure un altro servizio che noi facciamo che si chiama Pest Connect che permette con utilizzando la tecnologia Iot, quindi Internet of Things, di monitorare la presenza degli infestanti da remoto, permettendo appunto di non utilizzare pesticidi".

Rentokil Initial è attiva in oltre 90 Paesi al mondo, conta più di 57.000 dipendenti.