ULTIME NOTIZIE 23 DICEMBRE 2025

Reni, Mandorino: da ottica prestazione a approccio integrato

Roma, 23 dic. (askanews) - "Dai rapporti che abbiamo realizzato emerge che il Servizio sanitario nazionale è complessivamente efficace. La criticità principale riguarda però l'accesso alle cure: una volta entrati nel sistema, la qualità è elevata, ma il tema dell'accessibilità non è ancora percepito come centrale". Lo ha detto Annalisa Mandorino, segretaria generale di Cittadinanzattiva, intervenendo a The Watcher Talk Salute, il format di Urania TV. Mandorino sottolinea che "esistono molte iniziative sul fronte dell'accesso alle cure, ma sono frammentate. L'impostazione per singole prestazioni, comprese quelle previste dai Lea, non è più sufficiente". Con una popolazione sempre più anziana e caratterizzata da patologie concomitanti, "è necessario un approccio integrato, basato su percorsi strutturati di diagnosi e follow-up, che tengano insieme continuità assistenziale e personalizzazione della cura . Un conto è intervenire su un episodio acuto, un altro è gestire una patologia cronica - conclude -: in questo caso è indispensabile rafforzare la proattività del paziente e il suo coinvolgimento nel percorso di cura".

