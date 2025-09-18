ULTIME NOTIZIE 18 SETTEMBRE 2025

RemTech, Redaelli (Cei): tutela ambiente è anche tutela dei poveri

Ferrara, 18 set. (askanews) - La Laudato si' "ha saputo leggere un bisogno di tutti" e "la tutela dell'ambiente diventa anche la tutela del povero, perché i primi che soffrono quando la casa comune viene trattata male, sono davvero i poveri". Lo ha detto mons. Carlo Roberto Maria Redaelli, arcivescovo di Gorizia e presidente della Commissione episcopale per il servizio della carità e la salute, in occasione dell'incontro "Tutto è connesso - Custodire le nostre terre" organizzato dalla Conferenza Episcopale Italiana a RemTech Expo a dieci anni dall'enciclica Laudato si' di papa Francesco.

"Direi che questa enciclica ha colpito molto, anche perché ha saputo leggere un bisogno di tutti. Anche chi non è credente si è riconosciuto, a parte che riferimento alla figura di San Francesco, che sicuramente è una figura apprezzata anche al di fuori dell'ambito ecclesiale - ha spiegato mons. Redaelli -. Ha intuito davvero delle linee e come sempre metterle in pratica esige tanta pazienza, tanto tempo, però delle intuizioni sono davvero molto interessanti".

Per esempio sull'attenzione ai poveri, come ha ricordato l'arcivescovo: "la tutela dell'ambiente diventa anche la tutela del povero, perché i primi che soffrono quando l'ambiente, la casa comune, come dice papa Francesco, viene trattata male, sono davvero i poveri. Certamente anche il convegno nostro vuole mettere insieme l'elemento della salute, del lavoro e dell'ambiente e certamente anche della tutela del povero".

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi