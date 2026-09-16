RemTech, Paparella: 20 anni di fiducia tra pubblico e privato

Ferrara, 16 set. (askanews) - "Iniziamo questa nuova edizione di RemTech con 20 anni di storia alle nostre spalle, nell'ambito di una comunità esperta che ha saputo costruire contenuti e costruire fiducia in un rapporto permanente pubblico-privato". Lo ha detto Silvia Paparella, general manager di RemTech Expo, all'inaugurazione a Ferrara della XX edizione della manifestazione dedicata alle bonifiche, alla rigenerazione e alla tutela del territorio.

"Gli argomenti ambientali e territoriali, il clima, il dissesto idrogeologico sono i pilastri fondanti di questa e delle altre edizioni. Vent'anni fa erano argomenti riservati a pochi, oggi riguardano tutti e sono in cima alle agende nazionali e internazionali", ha aggiunto Paparella, all'indomani di un'estate segnata dalla siccità.

Alla politica, ha sottolineato la general manager di RemTech, "daremo un supporto vero e concreto partendo dal dato, dalla conoscenza, dalle informazioni tecnico-scientifiche" e attraverso "consessi pubblico-privati". Tre gli appuntamenti internazionali di rilievo di questa edizione: il Sustainathon, maratona mondiale della sostenibilità, il bilaterale sul clima Italia-Centroamerica e i due Africa Days dedicati alle materie prime critiche. Tra i documenti redatti a supporto dello sviluppo del Paese, ha ricordato, "il rapporto sulle bonifiche e la rigenerazione in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente, il libro bianco sulle infrastrutture di trasporto e il dissesto idrogeologico con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e, da ultimo ma non per ordine di importanza, il libro bianco sui porti innovativi e sostenibili".