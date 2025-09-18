ULTIME NOTIZIE 18 SETTEMBRE 2025

RemTech Expo, Renna (Cei): Laudato si' pervasiva in molti settori

Ferrara, 18 set. (askanews) - La Laudato si' "è stata assolutamente efficace" e "chi non l'ha ascoltata è perché non ha voluto ascoltarla", è stata "pervasiva anche nel mondo scientifico e politico" ispirando diversi progetti dalle Comunità energetiche rinnovabili al Pnrr. Lo ha detto mons. Luigi Renna, arcivescovo di Catania e presidente della Commissione episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace, in occasione dell'incontro "Tutto è connesso - Custodire le nostre terre" organizzato dalla Conferenza Episcopale Italiana a RemTech Expo a dieci anni dall'enciclica Laudato si' di papa Francesco.

"La Laudato si' è stata assolutamente efficace e io credo che chi non l'ha ascoltata è perché non ha voluto ascoltarla, perché è stata pervasiva anche nel mondo scientifico, nel mondo politico", ha spiegato mons. Renna. "Io credo che molti abbiano attinto davvero a piene mani per quelli che sono i progetti che stanno andando avanti, da quelli che sono nati in ambito cattolico, penso ai progetti delle Cer, Comunità energetica rinnovabile, raccomandati dalla settimana sociale di Taranto, a quelli di più ampio respiro europeo, ad esempio il Pnrr che nella missione 6 parla del rapporto proprio fra ambiente e salute".

"La visione che ci ha consegnato papa Francesco alternativa al paradigma tecnocratico - secondo mons. Renna - è quello di una visione di ecologia integrale, perché non possiamo pensare ad un lavoro che sia alternativo alla cura dell'ambiente o ad un ambiente che non metta al centro la persona con i suoi bisogni, con le sue attività con i suoi diritti, il diritto dell'uomo alla salute. Il tutto è connesso, è una visione che poi passa nella cura che diventa oggetto di studio in maniera interdisciplinare perché non ci si può prendere cura di ambiente, lavoro e salute se non con un sapere condiviso, con l'intervento della politica perché c'è bisogno di una governance e con le anche delle buone pratiche che sono da mettere in evidenza perché sono tra loro molto contagiose".

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi