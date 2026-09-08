ULTIME NOTIZIE 08 SETTEMBRE 2026

RemTech Expo, Morelli: manifestazione sempre cresciuta

Roma, 8 set. (askanews) - "E' una manifestazione che ha raggiunto la maturità e che è sempre cresciuta. Dove tutti i temi ambientali, sia sul fronte delle bonifiche sia su quello del miglioramento della qualità dei nostri immobili sono al centro dell'attenzione. Con numerose aziende, e le italiane su questo sono prime in Europa, per stare al passo non con quello che ci chiede l'Europa ma con quello che ci chiede il buonsenso. Contro il Green Deal Europeo siamo qui a proporre e a dimostrare come le aziende italiane siano in grado di praticare la giusta riqualificazione ambientale senza obblighi o censure dell'Europa ma raggiungendo degli obiettivi di buon senso generale e di buon senso per il portafoglio delle famiglie italiane".

Così Alessandro Morelli, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla presentazione della XX Edizione di RemTech Expo.

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