RemTech Expo, Capomolla (Ansfisa): 94% comuni italiani a rischio

Ferrara, 18 set. (askanews) - Il 94% dei comuni italiani è soggetto a fenomeni di dissesto idrogeologico e "milioni e milioni di cittadini vivono in condizioni di elevato rischio", per questo serve il confronto "con tutti i rappresentanti locali e del governo per cercare di risolvere problematiche di questo tipo". Lo ha detto Domenico Capomolla, direttore di Ansfisa, a RemTech Expo a Ferrara.

A RemTech Expo "abbiamo affrontato i problemi derivanti dal dissesto idrogeologico - ha spiegato Capomolla -, in particolare i fenomeni che scaturisce il dissesto idrogeologico rapportati alle infrastrutture che noi controlliamo. In particolare abbiamo affrontato il dissesto geologico sulla infrastruttura della rete che noi gestiamo e controlliamo che si tratta di strade, autostrade, ferrovie e impianti fissi".

"Il dissesto idrogeologico - ha ricordato il direttore di Ansfisa - rappresenta una delle problematiche più importanti che ci sono nell'Italia contemporanea ed è individuato come l'insieme di tutti quei fenomeni che determinano instabilità nel territorio. Il 94% dei comuni italiani è soggetto a problemi e a fenomeni del dissesto idrogeologico e milioni e milioni di cittadini vivono in condizioni di elevato rischio. E' per questo che ci siamo confrontati con tutti i rappresentanti locali e con tutti i rappresentanti del governo per cercare di risolvere problematiche di questo tipo".