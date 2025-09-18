ULTIME NOTIZIE 18 SETTEMBRE 2025

RemTech Expo, Capaccioli: sostenibilità per tutti non per pochi

Ferrara, 18 set. (askanews) - "Abbiamo pensato troppo e troppo spesso che fare sostenibilità fosse per pochi, oggi la sostenibilità deve essere necessariamente aperta a tutti" e su questo con il ministro "c'è stata sicuramente grande intesa". Lo ha detto Fabrizio Capaccioli, presidente di Green Building Council Italia, in occasione di RemTech Expo a Ferrara dove si è confrontato con il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin.

"Guardando a un sistema che inevitabilmente sta cambiando e che richiede un'attenzione non solo da parte delle istituzioni, ma anche della società civile e dell'associazione che ho l'onore di guidare, Green Building Council Italia vuole mettere a disposizione del mondo pubblico le migliori tecnologie, le migliori normative a supporto di questa transizione - ha spiegato Capaccioli -. Far finta di nulla credo non sia più utile a nessuno".

"Non vogliamo eccedere in procedure che possano rendere la vita complicata al sistema paese - ha proseguito Capaccioli -, ma dobbiamo consapevolmente sapere che questo percorso è avviato, che non ha solo un impatto positivo per il pianeta, ma anche per la salute dei cittadini e guardando a un futuro che deve necessariamente tener conto sì della decarbonizzazione, ma anche di un'accessibilità alla sostenibilità che sia aperta a tutti. Abbiamo pensato troppo e troppo spesso che fare sostenibilità fosse per pochi, oggi la sostenibilità deve essere necessariamente aperta a tutti e in questo, nei vari confronti che abbiamo avuto col ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, devo dire c'è stata sicuramente grande intesa".

