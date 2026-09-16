RemTech, Capaccioli (Gbc Italia): alleanza di filiera sul clima

Ferrara, 16 set. (askanews) - "Siamo partiti dal concetto di edificio, oggi guardiamo all'ambiente costruito a tutto tondo: parchi, piazze, quartieri, infrastrutture, città. Riuscire a immaginare un percorso evolutivo che coinvolga tutta la filiera, progettisti, imprese di costruzioni, produttori di materiali, professionisti, in una vera alleanza che ha come obiettivo non solo contenere gli effetti del cambiamento climatico, ma anche l'impatto delle nostre città e dell'ambiente costruito sul pianeta, è l'obiettivo primario che dobbiamo perseguire, non dimenticando il ruolo centrale dell'essere umano". Lo ha detto Fabrizio Capaccioli, presidente di Green Building Council Italia, nella giornata inaugurale di RemTech Expo a Ferrara, ricordando che i protocolli energetico-ambientali e le linee guida dell'associazione "sono il punto di riferimento nella generazione e nella rigenerazione dei territori".

"Dobbiamo fare in modo che ci sia una cultura crescente in materia di sostenibilità che non venga vissuta come un obbligo, un'imposizione legislativa che non darebbe i risultati sperati - ha aggiunto Capaccioli -. Trasferire cultura, fare formazione, divulgare momenti come questo di RemTech credo serva per far capire, al di là delle temperature e dei fenomeni meteo estremi che abbiamo vissuto in questi mesi, che si tratta di non demordere con un'attività di sensibilizzazione dei nostri concittadini".