"Remapping Rome", arriva il documentario sull'Hip Hop della Capitale

Roma, 31 gen. (askanews) - "Remapping Rome: A Hip Hop Story" è il titolo del cortometraggio documentario firmato dalla regista Giulia "Chimp" Giorgi, online da sabato 31 gennaio su YouTube. In "Remapping Rome", Roma smette di essere semplice scenario per farsi corpo narrante. È la città stessa a raccontarsi attraverso le voci di chi l'ha vissuta e continua a viverla filtrandola attraverso la lente della cultura Hip Hop.

La Capitale emerge così come vero motore della narrazione. Un'esplorazione urbana in cui lo spazio non fa da cornice, ma detta il ritmo: un viaggio tra passato e futuro in cui il paesaggio urbano si trasforma in memoria collettiva.

In questa cartografia inedita, la scena Hip Hop diventa lo strumento per ridisegnare gli spazi, non solo geografici ma anche umani, rivelando un'anima della città che pulsa ben oltre la sua iconografia classica. Roma non è uno sfondo, è un corpo vivo.

"Remapping Rome" prodotto da Baburka Production, non è solo un documentario, ma un racconto corale che attraversa decenni di storia, rime e asfalto. Attraverso le testimonianze di oltre 35 protagonisti, il film riscrive la mappa della città, dalle sue radici sotterranee fino alle visioni del futuro. In una città di monumenti e icone immortali, esiste una Roma Hip Hop. Questa è la sua storia.

In soli 15 minuti, la regista cristallizza luoghi e quartieri della Capitale, guidata dai protagonisti della scena. Tra le rime rap, passi di breakdance, graffiti e scratch, le immagini scorrono da scenari universalmente riconoscibili come il Colosseo o l'Eur, fino a spazi più underground come il Casilino Sky Park o Forte Bravetta. Al centro ci sono i quartieri legati agli artisti: veri incubatori culturali e simboli di interi cluster generazionali. Dal Flaminio di Rude alla Trastevere di Grandi Numeri dei Cor Veleno, passando per Primavalle di Metal Carter e Ostia di DJ Ice One. Non solo musica, ma anche street dance e arte urbana: dalla crew femminile composta da Saiko, Roika e Dany al Foro Italico, al b-boy Dezz-It al Pigneto. Tra i writer, Bol al Prenestino e Mister Thoms a Portonaccio.