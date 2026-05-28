ULTIME NOTIZIE 28 MAGGIO 2026

Reimpostare il sistema salute: da sanità reattiva a predittiva

Roma, 28 mag. (askanews) - "Sono felice di essere a questo evento Grandi Ospedali, dove affronteremo in plenaria il tema della longevità sana e dell'impatto economico sulla sanità. Purtroppo fino ad oggi, negli Stati Uniti e in molti paesi avanzati, la sanità è stata reattiva ed oramai questo sistema sta raggiungendo dei costi economicamente insostenibili con la maggioranza delle popolazioni, sopra i 60 anni, affetta da almeno una patologia cronica degenerativa".

"Il tema che affronteremo sarà proprio come rimpostare il sistema salute, passando da una sanità reattiva ad una predittiva e preventiva, per cercare di mitigare lo tsunami di malattie croniche degenerative che paralizzeranno i sistemi sanitari nei prossimi anni".

Ne ha parlato Camillo Ricordi, direttore del Centro trapianti cellulari e direttore emerito del Diabetes Research Institute dell'Università di Miami, ospite di Grandi Ospedali.

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