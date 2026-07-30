Regno Unito, incendio sulla costa del Suffolk: "Evento grave"

Dunwich Heath (Inghilterra), 30 lug. (askanews) - I vigili del fuoco della contea di Suffolk, nel Regno Unito, hanno diffuso le immagini che mostrano vegetazione e alberi bruciati dopo il vasto incendio che ha colpito Dunwich Heath, zona costiera nel Sud-Est del Regno Unito.

Circa 90 quelli impegnati a combattere il rogo, che è stato dichiarato "incidente grave", "a causa delle dimensioni e della complessità" dell'incendio, vasto come circa 140 campi da calcio.

Diverse abitazioni e circa 200 roulotte sono state evacuate, il servizio antincendio e di soccorso del Suffolk ha dichiarato che finora non sono stati segnalati feriti. Al momento le fiamme non stanno riguardando Sizewell B, la centrale nucleare a circa quattro miglia (6,4 km) dalla brughiera, ma le autorità stanno monitorando la situazione.

"Le nostre squadre hanno combattuto contro l'incendio tutta la notte, assicurandosi di proteggere persone e beni. Ci sforziamo anche di limitare al massimo, per quanto possibile, l'impatto sull'ambiente. Le squadre continueranno a combattere il rogo nella regione probabilmente per altre 24-48 ore data la portata e la complessità dell'evento che stiamo affrontando e siamo ancora in una situazione grave" ha detto sui social Christopher May, comandante delle operazioni del Servizio di antincendio e soccorso del Suffolk.