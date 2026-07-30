ULTIME NOTIZIE 30 LUGLIO 2026

Regno Unito, incendio sulla costa del Suffolk: "Evento grave"

Dunwich Heath (Inghilterra), 30 lug. (askanews) - I vigili del fuoco della contea di Suffolk, nel Regno Unito, hanno diffuso le immagini che mostrano vegetazione e alberi bruciati dopo il vasto incendio che ha colpito Dunwich Heath, zona costiera nel Sud-Est del Regno Unito.

Circa 90 quelli impegnati a combattere il rogo, che è stato dichiarato "incidente grave", "a causa delle dimensioni e della complessità" dell'incendio, vasto come circa 140 campi da calcio.

Diverse abitazioni e circa 200 roulotte sono state evacuate, il servizio antincendio e di soccorso del Suffolk ha dichiarato che finora non sono stati segnalati feriti. Al momento le fiamme non stanno riguardando Sizewell B, la centrale nucleare a circa quattro miglia (6,4 km) dalla brughiera, ma le autorità stanno monitorando la situazione.

"Le nostre squadre hanno combattuto contro l'incendio tutta la notte, assicurandosi di proteggere persone e beni. Ci sforziamo anche di limitare al massimo, per quanto possibile, l'impatto sull'ambiente. Le squadre continueranno a combattere il rogo nella regione probabilmente per altre 24-48 ore data la portata e la complessità dell'evento che stiamo affrontando e siamo ancora in una situazione grave" ha detto sui social Christopher May, comandante delle operazioni del Servizio di antincendio e soccorso del Suffolk.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi