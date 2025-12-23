Regione Lazio, Righini su Legge Bilancio: "Piano efficiente"

Roma, 23 dic. (askanews) - Dopo ore di discussioni in aula, il Consiglio Regionale della Regione Lazio ha approvato la Legge di Stabilità e di Bilancio per il 2026. A ridosso della conclusione dei lavori, l'Assessore all'Agricoltura, alla Sovranità Alimentare e al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini, ha dichiarato: "L'approvazione della Legge di Stabilità e della Legge di Bilancio coniugano dei risultati fondamentali per garantire sviluppo alla Regione Lazio. Da una parte la manovra fiscale ci consente di dire che nessun cittadino del Lazio, nel 2026, spenderà un euro in più di tasse rispetto allo scorso anno. Allo stesso tempo, è stato approvato il Fondo per la Coesione Regionale, un piano di investimenti da 486 milioni di euro che sarà destinato esclusivamente ai comuni. In questo modo, i Sindaci avranno la possibilità di effettuare interventi di manutenzione a beneficio delle comunità locali. È importante sottolineare che queste risorse incrementano la spesa per servizi sociali da 98 a 207 milioni di euro senza creare nuovo debito per la Regione. Questa misura è utile a ridistribuire ricchezza in tutto il territorio regionale".