Regione Lazio, la Giunta approva il Rendiconto Generale 2025

Roma, 4 mag. (askanews) - La Giunta regionale del Lazio, su proposta dell'Assessore al Bilancio, Giancarlo Righini, ha approvato il Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 2025, segnando un passaggio storico nel percorso di risanamento dei conti pubblici regionali.

Dopo anni caratterizzati da disavanzi strutturali, la Regione Lazio ha fatto registrare così un risultato di amministrazione positivo pari a 321,8 milioni di euro al 31 dicembre 2025.

Giancarlo Righini, Assessore al Bilancio, alla Programmazione Economica e all'Agricoltura della Regione Lazio, ha dichiarato: "Il rendiconto del 2025 certifica il buon governo dell'amministrazione Rocca. Abbiamo ottenuto questo risultato straordinario: un positivo di 321,8 milioni di euro che certifica l'attenzione e la cura che abbiamo messo nelle politiche di bilancio. Sono stati risanati tutti i debiti, quelli sanitari, è stato risanato il debito del bilancio. L'azzeramento e la cancellazione del fondo di anticipazione di liquidità sono risultati straordinari che ci consentono oggi di guardare con grande fiducia al futuro. È finita la stagione dei bilanci in profondo rosso della Regione Lazio, è iniziata la riscossa di una regione che è in grado di sostenere i propri impegni, di onorare gli investimenti, di restituire fiducia ai cittadini".

Determinante per il risultato stabilito dalla Regione Lazio anche il completamento del consolidamento del debito, reso possibile da disposizioni statali che hanno cancellato l'obbligo di restituzione delle anticipazioni di liquidità, producendo per il Lazio una riduzione del debito di circa 13 miliardi di euro. Il segno positivo sul rendiconto generale renderà attivabile anche una prima quota del "Programma straordinario per la coesione regionale" 2026-2030, previsto dalla legge di stabilità regionale 2026, per un valore complessivo di 475 milioni di euro, una misura che sarà destinata ad importanti investimenti regionali.

"Queste risorse saranno destinate esclusivamente agli investimenti nella nostra Regione" - conclude Righini - "Il piano trova prima attuazione già nel 2026 con oltre 40 milioni di euro che verranno destinati al piano di investimenti regionali; tali risorse serviranno a garantire coesione territoriale, rafforzamento del ruolo delle aree interne, sostegno ai piccoli comuni ed investimenti nelle grandi infrastrutture regionali".