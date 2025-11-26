Regionali, Salvini: al sud ci hanno dato fiducia, faremo ancora di più

Milano, 26 nov. (askanews) - "Ci hanno dato tanta fiducia, hanno dato tanti voti, vuol dire che lavoreremo ancora di più con umiltà, con pazienza, liberi. Governare il Veneto che è una delle regioni più dinamiche produttive d'Europa, con la gente che ci dà più di un terzo dei voti del totale, 36 per cento un risultato storico, ma crescere come siamo cresciuti costantemente negli ultimi anni in Calabria, in Campania, in Puglia, nella terra di Conte la Lega prende più voti dei 5 Stelle, nella città di Vendola, Vendola rimane a casa e la Lega prende il 9%. Quindi vuol dire che il lavoro paga in silenzio, senza polemiche, grazie anche al Centrodestra unito perché la vittoria in Veneto è anche figlia della compattezza del centrodestra e della generosità del centrodestra che ha scelto la Lega e per cui ringrazio sia Giorgia Meloni che Antonio Tajiani". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, commentando l'esito delle Regionali in Puglia e Campania.