ULTIME NOTIZIE 22 SETTEMBRE 2025

Regionali, Donzelli: Toscana terra difficile ma ci crediamo

Firenze, 22 set. (askanews) - "Noi ovviamente sappiamo che la Toscana è una terra difficile per il centrodestra, ma se Fratelli d'Italia si fosse dovuta arrendere ai pronostici o non non a fare mai le battaglie difficili, non saremmo al primo partito Italia". Lo ha detto Giovanni Donzelli, responsabile organizzativo di FdI, a margine di un'iniziativa elettorale a Firenze a sostegno di Alessandro Tomasi per le Regionali.

"Ci davano per spacciati quando eravamo all'1%, ci abbiamo creduto e siamo arrivati a governare bene l'Italia. Quindi -ha continuato Donzelli- non ci spaventano certamente né i sondaggi né i pronostici, anzi, per noi sono il miglior incoraggiamento a fare quello che sappiamo fare. Essere sinceri, mantenere la parola data e portare avanti i progetti che servono al territorio. Se vinceremo? ovviamente e noi auspichiamo di sì, dipende dai cittadini, fino all'ultimo istante ogni voto è utile per provare a cambiare davvero questa regione".

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi