ULTIME NOTIZIE 24 NOVEMBRE 2025

Regionali, Conte: 2 governatori in 2 anni, per M5s doppietta storica

Napoli, 24 nov. (askanews) - "Questo centrodestra ci ha sfidato mettendo in campo un uomo di Fratelli d'Italia, un uomo di Meloni, un esponente di spicco del movimento e quindi quel distacco oggi qualche pensiero lo deve dare a chi sta guidando il governo nazionale. Non ha vinto chi di fronte alle difficoltà dei cittadini campani ha saltellato e oggi cade rovinosamente. Non ha vinto chi ha pensato di batterci e batter soprattutto Roberto Fico, lottando nel fango, infangando lui e i suoi familiari". Così Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, parlando nel comitato elettorale di Roberto Fico a Napoli".

"Per il movimento in particolare è una grande soddisfazione, perché noi segniamo una sorta di doppietta, riportiamo a casa una doppietta storica in due anni abbiamo prima visto la vittoria, accompagnato dalla vittoria Alessandra Todde che sta facendo benissimo in Sardegna e adesso abbiamo Roberto Fico che siamo convinti perché lo conosciamo bene, conosciamo i suoi valori, conosciamo la sua serietà, il suo impegno, la sua dedizione farà benissimo per la Campania. Un saluto e un ringraziamento a tutte le forze di coalizione perché è stato un percorso che abbiamo condiviso Roberto l'ha guidato, il movimento ha avuto l'onore di esprimere il candidato ma è chiaro che qui c'è un impegno collettivo che assolutamente ci fa ben sperare anche in prospettiva futura", ha aggiunto.

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi