ULTIME NOTIZIE 20 GENNAIO 2026

Reggio Calabria, rubavano auto e rivendevano i pezzi: 17 arresti

Reggio Calabria, 20 gen. (askanews) - Rubavano le auto e poi le smontavano in poche ore o tentavano di estorcere denaro ai proprietari in cambio della restituzione. La banda di Reggio Calabria, in azione nelle immagini riprese durante le indagini, è stata scoperta e fermata dai carabinieri (in una indagine condotta dalla Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Reggio Calabria anche con il supporto dei militari della Stazione Carabinieri di Reggio Calabria - Catona).

Diciassette le misure di custodia cautelare, sette in carcere e dieci agli arresti domiciliari, per reati di furto aggravato, ricettazione, estorsione aggravata, detenzione e porto abusivo di armi.

La base dell'organizzazione era il quartiere di Arghillà, dove venivano portati tutti i veicoli rubati nelle vie della città, comprese auto prese dai parcheggi degli ospedali e il mezzo di una troupe televisiva che stava realizzando un servizio all'interno del quartiere. Una attività che procedeva a ritmi serrati, quotidiani, secondo le forze dell'Ordine e che ha disseminato il quartiere delle carcasse abbandonate delle auto rubate e sventrate. Durante l'operazione sono state anche sequestrate armi e numerosi pezzi di ricambio.

CRONACA
19
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi