Regeni, Schlein: Meloni si attivi subito per far eseguire sentenza

Milano, 30 set. (askanews) - Il governo e la premier Giorgia Meloni si attivino immediatamente per far rispettare la sentenza su Giulio Regeni. Lo chiede la segretaria del Pd Elly Schlein, parlando con i giornalisti al termine delle celebrazioni per i 120 anni della Cgil alla Scala di Milano.

"Le dichiarazioni di Tajani sono state gravissime, sono le dichiarazioni di chi non ha capito la sentenza che condanna tre membri dell'apparato di discurezza del regime egiziano. Non c'è più nessuno che può negare le responsabilità del regime egiziano.

La verità la sapevamo, adesso abbiamo giustizia con una sentenza storica che dà speranza a tutti gli oppressi da tutti regimi del mondo che non ci può essere impunità", ha sottolineato Schlein che ha poi accusato l'esecutivo: "Continuo a sentire dal governo affermazioni che non hanno contezza che quella sentenza già deve essere portata avanti dal governo italiano, a partire dal risarcimento dei danni che è stato stabilito non soltanto verso i familiari ma verso lo Stato italiano e quindi il governo si deve attivare per ottenere dall'Egitto il risarcimento e per ottenere che quella sentenza e quelle condanne possano essere eseguite. Mi sembre che non ci sia consapevolezza di questo da parte del governo. C'è una parte che è immediatamente esecutiva, sento parlare di secondi e terzi gradi, ma c'è una parte della sentenza che è immediatamente esecutiva e quindi noi chiediamo al governo e a Giorgia Meloni che cosa faranno per far rispettare una sentenza di un giudice italiano".

Ancora: "Tajani ha parlato di sentenza limitata ma la sentenza non è limitata. Quello che è stato assente in questi anni è stata la collaborazione da parte delle autorità egiziane. Il ruolo del governo è intraprendere immediatamente ogni iniziativa diplomatica per far sì che una sentenza di un giudice italiano venga attuata e rispettata".