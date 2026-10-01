Regeni, Meloni: rapporti con Egitto riaperti da Gentiloni non da me

Genova, 1 ott. (askanews) - "Chiaramente noi qui siamo di fronte ad una sentenza che non è definitiva, mancano ancora dei gradi di giudizio e, all'esito di quella sentenza, chiaramente andrà dato seguito. Io non sono tra coloro che ritengono che per risolvere questo problema chiudere i rapporti diplomatici con l'Egitto aiuti, piuttosto che creare maggiori difficoltà, e segnalo che non è stato questo governo a riaprire i rapporti diplomatici con l'Egitto, è stato il governo Gentiloni. Quindi forse anche chi ci ha preceduto riteneva che la strada diplomatica potesse aiutare".

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rispondendo ad una domanda sulla sentenza Regeni e i rapporti con l'Egitto a margine della sua visita al Salone Nautico di Genova.