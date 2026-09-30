ULTIME NOTIZIE 30 SETTEMBRE 2026

Regeni, Meloni: chiudere canali con Egitto ci allontana da obiettivi

Praga, 30 set. (askanews) - "Per quel che riguarda Regeni, voglio ribadire la mia vicinanza alla famiglia e alla loro richiesta di verità e giustizia. La sentenza non è ancora passata in giudicato e quindi tutto quanto andrà fatto nei modi e nei tempi in cui sarà necessario farlo. In questa ricerca di verità e di giustizia noi abbiamo sempre utilizzato tutti i canali che avevamo: canali politici e diplomatici con il Cairo. Ho un po' il dubbio che chiudendo quei canali noi ci avviciniamo ai nostri obiettivi piuttosto che allontanarci da quegli obiettivi".

Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Praga, dopo l'incontro con il primo Ministro della Repubblica Ceca, Andrej Babis.

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