Regeni, legale famiglia: "Affaticati ma vicini alla meta"

Roma, 24 feb. (askanews) - "Siamo certamente affaticati, ma vicini alla meta, pieni di energia e sicuramente anche il documentario ci ha dato una nuova energia e anche voi: è una cosa che ripetiamo spesso, cioè chi ha pensato che diluire il tempo avrebbe sfilacciato in qualche modo la "scorta mediatica" ed anche affettiva, che abbiamo intorno, si è sbagliato perché ha funzionato per contagio e siete sempre più numerosi". Lo ha detto l'avvocato Alessandra Ballerini, legale della famiglia di Giulio Regeni, parlando fuori dal tribunale di Roma in occasione di una udienza del processo ai 4 agenti dei servizi segreti egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il giovane ricercatore universitario di origine friulana.

"I calcoli che hanno fatto evidentemente sono falliti e il tempo è andato a nostro vantaggio. Adesso bisogna che arriviamo però alla fine", ha continuato la penalista accompagnata come sempre dai genitori di Giulio con vicino Beppe Giulietti e Gianni Cuperlo.

"Dopo la pausa, ad ottobre, si è pronunciata la Consulta - ha detto ancora - e ora sappiamo che anche gli eventuali consulenti delle difese degli imputati verranno pagati dallo Stato italiano cosi come i difensori: il processo puo riprendere".