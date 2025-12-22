ULTIME NOTIZIE 22 DICEMBRE 2025

Regali di Natale: cresce la tendenza della gastronomia gourmet

Arezzo, 22 dic. (askanews) - Tradizione, innovazione, territorio e buona tavola. Con il Natale alle porte cresce la ricerca di prodotti alimentari gourmet da mettere sotto l'albero e poi condividere con famiglia e amici nel periodo delle feste. L'enogastronomia di alta fascia si sta ritagliando uno spazio crescente tra le preferenze degli italiani che sempre più apprezzano prodotti originali e d'eccellenza, con packaging curati e ricercati, dai sapori autentici, capaci di coniugare tradizione e innovazione. E se si punta sulla qualità, senza esagerare con la quantità, anche il portafoglio non ne risente.

Lo chef Marco Stabile ha dichiarato: "Nel periodo Natalizio i prodotti più richiesti sono i ragù che, in particolare, risultano utili per le preparazioni più tradizionali delle festività. Le persone, durante questi giorni natalizi, preferiscono non trascorrere il tempo in cucina e, per questo motivo, si ricorre a prodotti preparati, ma ugualmente di qualità".

E così ecco che storiche botteghe dei centri storici si reinventano puntando tutto su gourmandise e vini di qualità. Una formula sempre più apprezzata dai consumatori che ne fanno uno dei trend del regalo natalizio 2025. Ma accanto ai prodotti semipronti gourmet, da scaldare e servire direttamente in tavola, il protagonista indiscusso del periodo delle feste è il panettone, reinterpretato in mille fogge, proponendo ingredienti del territorio o inusuali, comunque, di qualità.

In un momento storico complesso per il commercio, in cui molte insegne sono in difficoltà, i prodotti di alta gamma dell'enogastronomia italiana rappresentano dunque un mercato interessante e promettente, un dato confermato anche dall'andamento degli acquisti in vista del Natale.

