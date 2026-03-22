ULTIME NOTIZIE 22 MARZO 2026

Referendum, Viminale: alle ore 12, ha votato 14,92 per cento

Roma, 22 mar. (askanews) - Alle 12 ha votato il 14,92 per cento degli aventi diritto al voto per il referendum costituzionale sulla riforma della magistratura. Sono oltre 45 milioni gli elettori italiani maggiorenni (altri 5,5 milioni sono residenti all'estero,) chiamati alle urne: Sulla scheda di colore verde gli elettori si esprimono con un Sì o con un No al quesito che comporta la modifica di sette articoli della Costituzione che disciplinano la Magistratura.

Trattandosi di un referendum costituzionale confermativo non è previsto alcun quorum. I seggi restano aperti oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi.

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