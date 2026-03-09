Referendum, video Meloni su X: riguarda tutti, votate Sì

Roma, 9 mar. (askanews) - Giorgia Meloni scende in campo sul referendum con un video sui social in cui invita a votare Sì per confermare la riforma, affermando che "riguarda tutti gli italiani, più di quanto pensino".

Sul referendum, afferma la premier, "si è creato un clima di forte confusione: si sono sovrapposte polemiche, semplificazioni, slogan e in molti casi informazioni parziali o peggio completamente distorte. Per questo ho deciso di provare a spiegare in modo più possibile chiaro alcuni punti fondamentali della riforma che gli italiani saranno chiamati a confermare o meno con il loro voto e di spiegare perché considero importante che si vada a votare e che si voti Sì, cioè per confermare la riforma. Perché questa è una riforma molto importante, se vogliamo modernizzare l'Italia ed è importante per tutti gli italiani e li riguarda tutti più di quanto pensino", afferma Meloni.

"La giustizia è uno dei tre poteri fondamentali dello Stato è indispensabile per far funzionare l'Italia, se non è efficiente efficace, meritocratica una parte fondamentale nel meccanismo che definisce il nostro benessere si inceppa e i cittadini lo pagano Tutti i cittadini non solo quelli che hanno a che fare direttamente con la giustizia, perché i giudici decidono su moltissimi aspetti della nostra vita: sulla sicurezza, sull'immigrazione, sul lavoro, sulla salute, sulla libertà personale. È un potere enorme".