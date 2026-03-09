ULTIME NOTIZIE 09 MARZO 2026

Referendum, video Meloni su X: riguarda tutti, votate Sì

Roma, 9 mar. (askanews) - Giorgia Meloni scende in campo sul referendum con un video sui social in cui invita a votare Sì per confermare la riforma, affermando che "riguarda tutti gli italiani, più di quanto pensino".

Sul referendum, afferma la premier, "si è creato un clima di forte confusione: si sono sovrapposte polemiche, semplificazioni, slogan e in molti casi informazioni parziali o peggio completamente distorte. Per questo ho deciso di provare a spiegare in modo più possibile chiaro alcuni punti fondamentali della riforma che gli italiani saranno chiamati a confermare o meno con il loro voto e di spiegare perché considero importante che si vada a votare e che si voti Sì, cioè per confermare la riforma. Perché questa è una riforma molto importante, se vogliamo modernizzare l'Italia ed è importante per tutti gli italiani e li riguarda tutti più di quanto pensino", afferma Meloni.

"La giustizia è uno dei tre poteri fondamentali dello Stato è indispensabile per far funzionare l'Italia, se non è efficiente efficace, meritocratica una parte fondamentale nel meccanismo che definisce il nostro benessere si inceppa e i cittadini lo pagano Tutti i cittadini non solo quelli che hanno a che fare direttamente con la giustizia, perché i giudici decidono su moltissimi aspetti della nostra vita: sulla sicurezza, sull'immigrazione, sul lavoro, sulla salute, sulla libertà personale. È un potere enorme".

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi