ULTIME NOTIZIE 23 MARZO 2026

Referendum, Vendola: "Volevano mettere museruola alla magistratura"

Roma, 23 mar. (askanews) - "Ha rivelato gli intendimenti veri del governo, di mettere una museruola alla magistratura, soprattutto di rendere indisturbato il potere nelle sue azioni, c'era una voglia di assolutismo". Così l'ex governatore della Puglia Nichi Vendola, nel festeggiare l'esito del referendum in piazza Barberini Roma.

"Il primo colpo alla democrazia lo hanno dato riducendo il Parlamento a un talk show, perché sulla modifica di 7 articoli della Costituzione il Parlamento non è potuto intervenire e questo è grave, perché la Costituzione è il bene degli italiani", ha aggiunto.

Poi, parlando della guerra e della posizione dell'Italia, ha aggiunto: "Questi calpestano il diritto umano e internazionale, Meloni fa la bella addormentata nel bosco, è complice, la prima cosa è la pace, poi c'è il paese reale che sprofonda nella precarietà e nell'incertezza e Meloni lo copre con tonnellante di propaganda".

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