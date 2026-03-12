Referendum, Tajani: grande sforzo per voto all'estero con crisi Iran

Roma, 12 mar. (askanews) - "È in questo contesto" della crisi in Medioriente "che oltre 5 milioni di italiani all'estero saranno chiamati ad esprimere il loro voto in occasione del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. È uno sforzo organizzativo di grande portata, che coinvolge oltre 200 sedi diplomatiche, tra Ambasciate e Consolati": lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo a un'interrogazione di Forza Italia durante il Question Time al Senato.

"Un impegno - ha proseguito Tajani - reso ancora più complesso dalla crisi in atto in Medio Oriente e nei Paesi del Golfo, che come sapete sta avendo un grande impatto sulla sicurezza della regione e gravi ripercussioni sul traffico aereo. Ho dato indicazione alla nuova Direzione Generale per i Servizi ai Cittadini all'estero, che ho voluto istituire con la recente riforma del Ministero degli Esteri, di lavorare senza sosta per assicurare la regolarità delle operazioni elettorali anche nei contesti più difficili".

"Anche alla luce della complessità dell'attuale scenario internazionale, ho inoltre voluto istituire al Ministero degli Esteri un'apposita Unità operativa elettorale. Colgo l'occasione per annunciare che questa Unità è attiva da oggi e risponde a un numero dedicato - 06 3691 5800 - attivo 24 ore su 24, per fornire assistenza e informazioni ai cittadini".