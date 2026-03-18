Referendum sulla Giustizia, come funziona il voto del 22 e 23 marzo

Roma, 18 mar. (askanews) - Il 22 e 23 marzo 2026 si vota per il Referendum confermativo sulla Giustizia. Seggi aperti domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15. Sulla scheda elettorale di colore verde due le scelte: "sì" per approvare la riforma, "no" per bocciarla. A differenza dei referendum abrogativi, per i quali è necessario che si esprima votando il 50% +1 degli aventi diritto perché siano validi, è un referendum costituzionale confermativo e non è previsto alcun "quorum" per la sua validità. Quindi, anche se vota meno della metà degli aventi diritto, prevale in ogni caso la scelta della maggioranza.