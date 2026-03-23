Referendum, Schlein: "Messaggio chiaro a Meloni, governo rifletta"

Roma, 23 mar. (askanews) - "Abbiamo vinto, c'è una maggioranza del Paese che ha fermato una riforma sbagliata e che ha partecipato per difendere la Costituzione". Così la segretaria del partito democratico Elly Schlein nel primo commento alla vittoria del No al referendum sulla Giustizia.

"Io penso che dal voto di oggi, questa straordinaria partecipazione democratica, una partecipazione anche inattesa, per certi versi, arrivi un messaggio politico chiaro a Giorgia Meloni e a questo governo che ora devono riflettere sull'esito di questo voto e fare quello che hanno smesso di fare chiusi nel palazzo, cioè ascoltare il Paese e le vere priorità, dalla sanità pubblica e le liste d'attesa, dai salari troppo bassi, il caro vita e il caro energia, dalle politiche industriali per far ripartire l'economia del nostro Paese", ha aggiunto.

"Una vittoria che è ancora più bella perché ricorderete che partivamo da una sconfitta annunciata e invece abbiamo ribaltato quell'esito. Tra le nuove generazioni, leggevo, tra i 18 e 34 anni il no ha vinto con il 61%. Possiamo dire che i giovani hanno fatto la differenza - ha sottolineato anche Schlein - hanno fatto la differenza nonostante gli sia stato sottratto il diritto a votare fuori sede e ne approfitto per confermare il nostro impegno quando vinceremo le elezioni politiche a fare una legge per farli votare fuori sede".