ULTIME NOTIZIE 20 FEBBRAIO 2026

Referendum, Schlein: lotta nel fango? Meloni guardi canali social Fdi

Milano, 20 feb. (askanews) - "C'è' un sentimento crescente, una partecipazione crescente e contiamo che sempre più persone si interessino a questo voto e speriamo di convincerne il piu possibile a votare no al referendum costituzionale del 22-23 di marzo". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein parlando con i giornalisti a Firenze a margine dell'iniziativa al Teatro Niccolini "L'Italia

"Mi sembra di stare di fronte al ribaltamento della realtà. Ieri ho sentito le parole della presidente del Consiglio - ha attaccato Schlein - che come sempre senza assumersi la responsabilità di quello che dice, dice che qualcuno vuole la lotta nel fango. A proposito di fango basterebbe andare a vedere i canali social del partito che guida in cui c'è un costante attacco e delegittimazione dei giudizi e delle loro decisioni".

"Il governo vuole cambiare la Costituzione in sette articoli per mettere il potere giudiziario sotto a quello politico, e noi siamo contrari", ha aggiunto.

"Noi pensiamo che questa riforma nel merito non migliori la giustizia per i cittadini italiani, non la rende più efficiente, non accorcia i processi, non assume il personale che manca nei tribunali e quindi siamo convinti delle ragioni per votare no a questo referendum costituzionale, perché l'indipendenza dei giudici è un principio che tutela i cittadini, non i giudici stessi. Quindi su questo noi andremo avanti con grande determinazione", ha concluso.

