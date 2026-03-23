Referendum, Patuanelli (M5S): "Segnale forte al governo"

Roma, 23 mar. (askanews) - "Meloni dice facciamo finta di niente, in realtà non è che non è accaduto niente, è accaduto qualcosa di molto importante. Il Paese ha dato un segnale forte al governo, quindi non ci aspettavamo un passo indietro della Meloni, ma abbiamo visto un passo avanti per il Paese. Oggi va costruita l'alternativa che deve essere un'alternativa non soltanto per mandare a casa la Meloni. Noi dobbiamo costruire una alternativa seria, un programma serio, un orizzonte diverso per il Paese, perché in questi tre anni e mezzo non hanno risolto nessuno dei problemi del Paese". Così Stefano Patuanelli, M5S, dopo la vittoria del No al referendum sulla Giustizia.