ULTIME NOTIZIE 23 MARZO 2026

Referendum, Pascale: "Occasione persa a discapito degli italiani"

Roma, 23 mar. (askanews) - "Si fa una politica vecchia, si fanno sciocchezze infantili tra i vari esponenti e non si pensa al bene comune, questa è un'occasione persa per gli italiani, e un'occasione come questa dubito possa ricapitare, oggi stiamo facendo gioire una sinistra spaccata, una Schlein che non ha mai vinto, a discapito degli italiani".

"Non voglio puntare il dito contro gli altri ma molti giovani pur essendo liberali non si sentono rappresentati e non riescono a fare politica, perché i partiti sono chiusi - ha aggiunto -. Anche Forza Italia, mi dispiace, ma continua a essere un partito chiuso, molti giovani provano ad avanzare ma non si riesce, si fa fatica".

Così Francesca Pascale, portavoce del comitato "Chi accusa non giudica" e presidente dell'Associazione "I Colori della Libertà", dopo l'esito del referendum.

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi