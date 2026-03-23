Referendum, Pascale: "Occasione persa a discapito degli italiani"

Roma, 23 mar. (askanews) - "Si fa una politica vecchia, si fanno sciocchezze infantili tra i vari esponenti e non si pensa al bene comune, questa è un'occasione persa per gli italiani, e un'occasione come questa dubito possa ricapitare, oggi stiamo facendo gioire una sinistra spaccata, una Schlein che non ha mai vinto, a discapito degli italiani".

"Non voglio puntare il dito contro gli altri ma molti giovani pur essendo liberali non si sentono rappresentati e non riescono a fare politica, perché i partiti sono chiusi - ha aggiunto -. Anche Forza Italia, mi dispiace, ma continua a essere un partito chiuso, molti giovani provano ad avanzare ma non si riesce, si fa fatica".

Così Francesca Pascale, portavoce del comitato "Chi accusa non giudica" e presidente dell'Associazione "I Colori della Libertà", dopo l'esito del referendum.