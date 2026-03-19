Referendum, Meloni ospite di Fedez e Mr Marra: non si vota su di me

Milano, 19 mar. (askanews) - La premier Giorgia Meloni ospite di Fedez e Mr Marra a "Pulp Podcast" ha affrontato molti temi, dal Medio Oriente, all'Europa, dal nucleare iraniano, al prezzo della benzina e ovviamente è intervenuta anche su un tema che le sta particolarmente a cuore: il referendum sulla giustizia.

"L'ho detto e lo ripeto: non si vota sulla Meloni, ma si vota sulla giustizia. Se tu detesti la Meloni ma sei d'accordo con i contenuti di quel referendum, dovresti votare sì adesso e tra un anno cercare di cacciare la Meloni".

Sui temi internazionali, l'Iran e la minaccia atomica hanno uno spazio centrale. "Continuo a perseguire la strada di un accordo affinché l'Iran accetti di utilizzare l'uranio solamente a scopi civili e non a scopi militari".

La premier sul conflitto Russia Ucraina ha respinto l'idea che sia Zelensky non volesse accordi, spiegando che Mosca oggi rifiuta le mediazioni e sulla presunta sudditanza italiana ed europea agli Stati Uniti ha detto: "La cosa che mi stupisce sempre è che chi si lamenta dell'ingerenza americana è spesso lo stesso che si lamenta se cerchiamo di rafforzare la nostra difesa".

Quasi un'ora serrata di dibattito spaziando un po' su tutti i temi: come i servizi segreti, ma anche il caso Tortora, la transizione energetica e i controlli su chi specula sugli aumenti dei carburanti.

(Le immagini per gentile concessione di "Pulp Podcast")