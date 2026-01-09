Referendum, Meloni: non intendo dimettermi in caso di vittoria del no

Roma, 9 gen. (askanews) - Non c'è nessuna ipotesi elezioni anticipate nei radar della premier Giorgia Meloni. Lo chiarisce la stessa presidente del Consiglio nel corso della conferenza stampa di inizio anno organizzata da Ordine dei giornalisti e Stampa parlamentare commentando le indiscrezioni in merito.

Meloni ha ribadito: "Non intendo dimettermi nel caso in cui gli italiani dovessero bocciare la riforma con il referendum. Noi abbiamo fatto quello che avevamo scritto nel nostro programma, stiamo mantenendo gli impegni, ma in ogni caso, il mio obiettivo è che questo governo arrivi alla fine della legislatura, facendo una cosa che non è mai stata possibile per i nostri predecessori: presentarsi ai cittadini per essere giudicati sul totale del suo lavoro".

"Anche io ho letto queste ricostruzioni copiose circa i miei presunti intendimenti o sulle strategie tremende del tremendo Fazzolari, ormai il punto di riferimento su queste questioni", ha ironizzato... "Non è proprio nei miei radar: credo che la stabilità di questo governo e dell'Italia in questo momento sia una precondizione fondamentale per fare molte altre cose e farò del mio meglio per garantire quella stabilità, per arrivare alla fine della legislatura, chiaramente finché ho una maggioranza solida che mi sostiene. Il mio grande obiettivo è chiudere questa legislatura come l'ho iniziata", ha concluso.