Referendum, Meloni: chi ci vuole mandare a casa può farlo tra un anno

Roma, 9 mar. (askanews) - "Gli italiani che vogliono mandarci a casa possono farlo tranquillamente tra un anno ma oggi si vota sulla giustizia, non sulla politica e se noi perdiamo questa occasione di modernizzare la giustizia temo che non ne avremo molte altre, le cose continueranno a non funzionare indipendentemente da chi c'è al governo". Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video social dedicato alle ragioni del Sì al referendum sulla giustizia.

"Abbiamo rispettato l'impegno preso con gli elettori di fare la riforma della giustizia, ora spetta agli elettori confermarla", spiega Meloni ribadendo che se dovesse vincere il No al referendum sulla riforma della giustizia il governo non si dimetterà.

"Per quello che ci riguarda vogliamo arrivare alla fine della legislatura e farci giudicare alle elezioni politiche su tutto il lavoro che abbiamo fatto", ha concluso.