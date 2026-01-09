ULTIME NOTIZIE 09 GENNAIO 2026

Referendum, Meloni: 22 e 23 marzo la data più probabile

Roma, 9 gen. (askanews) - "Dobbiamo dare una data" per il referendum sulla riforma della Giustizia "entro il 17 gennaio, lo farà il prossimo Cdm. La data del 22 e 23 marzo è quella che a oggi mi sembra più probabile". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nella conferenza stampa organizzata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti in collaborazione con l'Associazione della Stampa Parlamentare.

"Vedo anche io - ha detto rispondendo ad una domanda in merito -un intento dilatorio nelle polemiche dei giorni scorsi, ma non c'è alcuna impasse. Non c'è da parte nostra alcun intento di forzare, non abbiamo ragione per forzare, la data ci sembra ragionevole e ci consente nel caso in cui il sì, di portare a casa le norme attuative in tempo prima della definizione del nuovo Csm".

