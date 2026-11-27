Ginevra, 27 nov. (askanews) - La secolare neutralità svizzera potrebbe essere messa in discussione da un referendum. La Confederazione Elvetica si prepara a votare domenica su un quesito molto combattuto, per allentare le restrizioni sulle esportazioni di armi. Un voto che divide il Paese, da una parte pesano le preoccupazioni per la sicurezza visto il crescente scenario internazionale di crisi e l'industria bellica multimiliardaria che fa affari con il riarmo, dall'altra ci sono le tradizioni di neutralità e umanitarismo del Paese.

Il governo sostiene che l'invasione russa dell'Ucraina del 2022 abbia modificato gli equilibri di sicurezza in Europa.

Il Parlamento ha allentato le restrizioni alla fine dello scorso anno, con il sostegno del governo. In sostanza, la norma introdotta e sotto esame abolisce di fatto le dichiarazioni di non riesportazione. Fino ad ora, quando il materiale bellico veniva esportato in un Paese, si dichiarava che non sarebbe stato possibile riesportarlo senza approvazione o accordo, ma ora questa clausola è stata di fatto eliminata.

"Con questa legge, potremmo vedere armi svizzere coinvolte nel genocidio di Gaza, armi svizzere in Arabia Saudita o che alimentano la crisi umanitaria in Sudan", spiega la leader dei Verdi, Lisa Mazzone ricordando che la Svizzera è obbligata a rispettare la sua neutralità militare, il che significa anche non fornire armi a nessuna delle parti in conflitto.