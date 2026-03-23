ULTIME NOTIZIE 23 MARZO 2026

Referendum Giustizia, Meloni vota a Spinaceto e Schlein a Testaccio

Roma, 23 mar. (askanews) - A poche ore dalla chiusura delle urne per il Referendum costituzionale sulla separazione delle carriere

tra magistrati inquirenti e giudicanti, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha postato su X un appello a recarsi a votare nel secondo e ultimo giorno utile, entro le 15 di lunedì: "Partecipare è importante", ha scritto, mentre è andata a depositare la scheda in un seggio a Spinaceto, quartiere residenziale di Roma Sud, concedendosi anche un selfie con i presenti.

La segretaria Dem, Elly Schlein, ha votato invece domenica in una scuola del quartiere romano di Testaccio, e ha postato su Instagram una foto con la scritta "Buon Voto".

Nella prima giornata di votazione domenica 22 marzo è stata registrata un'affluenza record, che ha superato il 46% (46,07), un balzo in avanti rispetto al referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari del 2020, quando, alla stessa ora, era stato registrato il 39,37%. Quella definitiva sarà rilevata lunedì a chiusura seggi quando avrà inizio lo scrutinio e la conta dei sì e dei no alla riforma della Costituzione.

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