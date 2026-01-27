Referendum, Costa (FI): ecco il vademecum contro le fake news

Roma, 27 gen. (askanews) - "Oggi presentiamo un vademecum con il quale vogliamo proprio evidenziare che noi ragioniamo nel merito della riforma. Il vademecum, con domande e risposte, entra proprio nel dettaglio e soprattutto cerca di smontare molte fake news che sono state alimentate e distribuite dai comitati del no". Così Enrico Costa, deputato di FI e vicepresidente della Commissione Giustizia, a margine della presentazione del vademecum di Forza Italia sulle ragioni del Sì alla riforma

"Al di là del merito, ma vi sembra normale che un comitato per il 'no' al referendum abbia sede nella corte di Cassazione? Ma se io costituissi un comitato per il 'no' e decidessi di farmi dare un ufficio da un sindaco in un comune avrei i colleghi del segretario generale dell'Anm Maruotti che verrebbero e mi aprirebbero un procedimento per utilizzo di strutture pubbliche diciamo deviato rispetto a quelle che sono le destinazioni naturali", ha sottolineato.