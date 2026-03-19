ULTIME NOTIZIE 19 MARZO 2026

Referendum, Conte: vogliono governanti "scudati", non lo permetteremo

Milano, 19 mar. (askanews) - "Le campagne referendarie spesso si infiammano ma l'importante è che i cittadini riescano a capire, in questa confusione, la posta in gioco. In questo caso non è la separazione delle carriere né l'efficienza della giustizia, la verità è che la politica vuole rialzare, loro dicono la testa, ma è lo spazio di impunità, vogliono che i governanti di turno siano 'scudati' e si possano proteggere dalle inchieste della magistratura, non lo permetteremo, perché la legge è uguale per tutti e la devono rispettare anche ministri, presidenti del Consiglio e sottosegretari". Così il leader M5s Guseppe Conte arrivando all'Università Statale di Milano in vista del referendum sulla giustizia.

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