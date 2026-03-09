ULTIME NOTIZIE 09 MARZO 2026

Referendum, Conte: con il sorteggio la politica prenderà sopravvento

Roma, 9 mar. (askanews) - Il sorteggio dei due Csm contenuti nella riforma della Giustizia sarà "farlocco, fittizio". Così il presidente M5S Giuseppe Conte al convegno 'Giustizia, Costituzione e Cittadinanza - Le ragioni per il No' tenutosi alla Camera.

"Secondo voi - ha detto Conte - tra magistrati sorteggiati a caso e capitati lì a caso e magari neanche interessati ad andarci, e invece componenti selezionati dalla politica e mandati lì attraverso conoscenze personali, affidabilità politica, con un mandato politico ben preciso, chi conterà di più nella attività quotidiana di autogoverno? Questa è la presa in giro. Di fatto con il sorteggio la politica prenderà il sopravvento per come hanno confezionato la riforma degli organi di autogoverno".

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi