Referendum, Conte: con il sorteggio la politica prenderà sopravvento

Roma, 9 mar. (askanews) - Il sorteggio dei due Csm contenuti nella riforma della Giustizia sarà "farlocco, fittizio". Così il presidente M5S Giuseppe Conte al convegno 'Giustizia, Costituzione e Cittadinanza - Le ragioni per il No' tenutosi alla Camera.

"Secondo voi - ha detto Conte - tra magistrati sorteggiati a caso e capitati lì a caso e magari neanche interessati ad andarci, e invece componenti selezionati dalla politica e mandati lì attraverso conoscenze personali, affidabilità politica, con un mandato politico ben preciso, chi conterà di più nella attività quotidiana di autogoverno? Questa è la presa in giro. Di fatto con il sorteggio la politica prenderà il sopravvento per come hanno confezionato la riforma degli organi di autogoverno".