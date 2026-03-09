Referendum, Conte: ad alto tasso politico, con conseguenze su governo

Roma, 9 mar. (askanews) -"Stiamo assistendo a un impegno crescente da parte della presidente del Consiglio in questa campagna referendaria, si sono passati parola dopo che hanno visto che i sondaggi non erano come nelle previsioni, e hanno cercato di impostare una campagna referendaria che non rendesse protagonista il governo. Ma questo è inevitabile. Hanno tentato una depoliticizzazione": così il presidente M5S Giuseppe Conte al convegno "Giustizia, Costituzione e Cittadinanza - Le ragioni per il No" nella Sala della Lupa a Montecitorio.

Per Conte invece questa riforma della Giustizia "nasce come una riforma ad alto tasso politico" tanto che sono in campo "molteplici iniziative adottate da Palazzo Chigi" con una presidente del Consiglio che "si spenderà sempre di più in questa fine di scorcio di campagna elettorale".

"È una riforma che impegnerà fortemente sul piano politico il governo e avrà conseguenze rilevanti, che lo vogliano o no", ha aggiunto Conte.