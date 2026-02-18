Referendum, Ciriani: fondi per il 'No'? Richiesta parlamentare

Milano, 18 feb. (askanews) - Il ministero della Giustizia non ha chiesto all'Associazione nazionale magistrati i dati sui contributi raccolti dal Comitato per il no al Referendum finito al centro di un'interrogazione del Partito democratico. A chiarirlo, durante il question time alla Camera, è stato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani.

Il ministro ha spiegato che il dicastero si è limitato a trasmettere la richiesta del parlamentare ai soggetti interessati, rimettendo a loro la valutazione sull'eventuale pubblicazione dei dati, nel rispetto delle prerogative parlamentari e del principio di trasparenza. Il ministro ha inoltre sottolineato che ogni iniziativa è stata assunta su impulso esclusivo del ministro della Giustizia.

"Il ministero della Giustizia - ha detto Ciriani - non ha richiesto al presidente dell'Associazione nazionale magistrati di ricevere i dati relativi ai contributi raccolti dal Comitato in questione, ma si è limitato a veicolare la richiesta del parlamentare, sottoponendo all'apprezzamento e alla valutazione dei soggetti interessati la possibilità di rendere tali dati pubblici, nell'ambito di un'attività finalizzata a dare seguito ad un atto di sindacato ispettivo e, dunque, improntata al rispetto delle prerogative parlamentari e volta a favorire la massima trasparenza, principio ispiratore di ogni ordinamento democratico". "E' opportuno - ha aggiunto il ministro - ribadire che ogni iniziativa del ministero della Giustizia è stata assunta su esclusivo impulso del ministro stesso".