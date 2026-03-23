ULTIME NOTIZIE 23 MARZO 2026

Referendum, Bonelli:Meloni arrogante, uniti per mandare destra a casa

Roma, 23 mar. (askanews) - "È un'arrogante che continua con la sua strada, Giorgia Meloni dice che andrà avanti con determinazione, ma su cosa? La riforma del premiarato? Che vuole smantellare un altro pezzo di Stato a partire dal presidente della Repubblica? Dobbiamo essere ancora più uniti per mandare a casa questa destra e costruire un'alternativa e portare l'Italia che vuole cambiare a governare questo Paese".

Così il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli, parlando dal palco a Roma in piazza Barberini dopo la vittoria del no al referendum.

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