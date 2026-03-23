Referendum, Bonelli: Meloni andrà avanti? "Inaccettabile"

Roma, 23 mar. (askanews) - "Grazie a tutte e tutti gli italiani, per la straordinaria mobilitazione, partecipazione democratica che ha portato a difendere la Costituzione della Repubblica adesso si apre una nuova fase. Sentiamo la responsabilità di dare un governo diverso al Paese ma Giorgia Meloni, che dice che andrà avanti con determinazione è inaccettabile di fronte alla guerra di Trump, di fronte alla crisi economica, bisogna cambiare". Così il leader di Avs Angelo Bonelli, dopo la vittoria del no al referendum sulla Giustizia.