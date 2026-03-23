ULTIME NOTIZIE 23 MARZO 2026

Referendum, Bindi: Costituzione è salva, Paese ritrovi unità

Roma, 23 mar. (askanews) - "La Costituzione è salva e ci auguriamo che il Paese trovi di nuovo l'unità intorno ai valori della Costituzione". Così Rosy Bindi, nel consiglio direttivo del Comitato società civile per il no. "Sapevamo che era un confronto molto serrato, siamo contenti della grande partecipazione e se si confermano questi dati ancora di più", ha detto dal Centro Congressi Frentani - dove è riunito il Comitato per il no a Roma -, aggiungendo che non è un voto contro il governo: "Non lo è mai stato, era per la Costituzione".

Alla domanda su quanto sia comunque una sconfitta politica per l'esecutivo, Bindi ha risposto "su questo trarranno le conseguenze loro, sapranno leggere i dati spero".

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