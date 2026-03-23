ULTIME NOTIZIE 23 MARZO 2026

Referendum, Bachelet: "Vittoria del no serve a tutti i cittadini"

Roma, 23 mar. (askanews) - "Come è stato per il referendum Repubblica-Monarchia, come è stato per la lotta partigiana, è un risultato che non serve a noi e neanche ai magistrati, serve a tutti i cittadini e alla loro uguaglianza di fronte alla legge , quindi serve anche i nostri avversari del sì, penso che nel lungo periodo saranno contenti di non aver vinto". Così Giovanni Bachelet, presidente del Comitato Società Civile per il No, ha commentato la vittoria del No al referendum sulla Giustizia, a scrutinio ancora in corso.

"Non abbiamo vinto noi, ma semplicemente difeso l'autonomia e l'indipendenza della magistratura e anche l'onore" ha detto.

"Per fortuna gli italiani hanno detto di no, voltiamo pagina", ha aggiunto, "speriamo che oltre a cambiare la Costituzione i governi si occupino ogni tanto di sanità, lavoro, istruzione, queste cose qui che sarebbero i compiti principali dei governi, io penso che cambiare la Costituzione sia compito del Parlamento, se valuta in modo bipartisan che si debba cambiare".

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