ULTIME NOTIZIE 14 NOVEMBRE 2026

Reddito cittadinanza, Conte a Donzelli: fatto cagnara ma sta ancora lì

Roma, 14 nov. (askanews) - "Il governo non ha cancellato il reddito di cittadinanza. Lo possiamo dire che non l'avete cancellato? Avete fatto tutta quella cagnara, sta sempre lì". Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte intervenendo al forum della Piccola impresa di Confindustria e rivolgendosi a Giovanni Donzelli (Fdi), ospite anche lui dell'incontro, nel panel precedente, e presente in platea.

"Avete fatto lo slogan dei divanisti, ma non risolvete il problema del paese perchè il reddito sta lì, avete cambiato nome. Noi semplicemente lavoreremo perchè il vero problema in Italia è quello delle politiche attive e voi in quattro anni non l'avete risolto" ha concluso Conte.

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi