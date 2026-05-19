Recuperati i corpi di due dei sub italiani morti alle Maldive

Malè, 19 mag. (askanews) - I corpi di due sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive sono stati riportati in superficie al termine di una vasta operazione di recupero. I due facevano parte del gruppo di cinque italiani che giovedì 14 maggio non sono rientrati da un'uscita di immersione subacquea. Si tratterebbe dei corpi del biologo marino Federico Gualtieri e della docente universitaria Monica Montefalcone. Restano ancora da recuperare gli ultimi due corpi, che si troverebbero nella grotta degli squali , a una profondità di circa 60 metri, nell'atollo di Vaavu, a sud di Malè, capitale dell'arcipelago.

Intanto la Procura di Roma ha aperto un'indagine per omicidio colposo. Gli inquirenti prevedono di disporre le autopsie sui corpi delle vittime, appena rientreranno in Italia.